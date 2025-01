Sperimentale, "Suoni della Memoria" con con il duo Burattini e Giordani

Come da tradizione gli Amici della Musica ‘Guido Michelli’ di Ancona celebrano il Giorno della Memoria. Domani (ore 20.30) sul palco del Teatro Sperimentale saranno protagoniste due giovani e note musiciste anconetane, Chiara Burattini, violoncello, e Martina Giordani, pianoforte, saranno impegnate nell’evento ‘Suoni della Memoria’, che si avvale del patrocinio della Comunità Ebraica di Ancona, e che sarà preceduto da un’introduzione a cura del suo presidente Marco Ascoli Marchetti.

Il concerto, che fa parte del cartellone ‘Ancona Classica’, prevede la prima esecuzione assoluta di ‘Rivkele’ del compositore senigalliese Daniele Gasparini, commissione d’opera degli Amici della Musica; seguiranno "Kaddish" (da ‘Deux mélodies hébraïques’) di Ravel, ‘Kol Nidrei’ di Bruch e la Sonata n.2 in re maggiore per violoncello e pianoforte, op.58 di Mendelsshon. I primi tre brani sono ispirati a canti, preghiere e formule ebraiche. ‘Rivkele’ è un canto della tradizione polacca con testo in lingua yiddish scritto da Peysakh Kaplan, anima culturale di Bialystok, cittadina tristemente nota per aver ospitato uno dei più grandi ghetti nazisti e per un’immane strage in cui cinquemila ebrei furono trucidati. La canzone ricorda quella strage. ‘Kaddish’ (‘Santificazione’) è una delle più antiche preghiere ebraiche, una formula nella quale si esalta la grandezza di Dio.