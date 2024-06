Stagione "Linfa", l’Ensemble Accademia . Dorica a San Nicolò

La stagione concertistica ‘Linfa’ di Jesi giunge al termine. La kermesse promossa dalla Scuola Musicale ‘Pergolesi’ in collaborazione con Organizzazione Eur (Ente Lirico-Pesaro), chiude il suo cartellone con l’Ensemble Accademia Dorica, che stasera (ore 21.30) si esibirà nella chiesa di San Nicolò, in corso Matteotti. Il gruppo nasce dalla collaborazione tra musicologi, storici ed esperti musicisti marchigiani specializzati nella musica antica. Il programma proporrà per la conclusione della rassegna la Sonata per viola, violoncello e basso continuo di W. Flackton. A seguire il Quartetto per Fagotto e archi di F. Devienne e il Concerto per Oboe e archi di A. Marcello.