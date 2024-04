Stalle provvisorie, ok ai nuovi termini

La cabina di coordinamento sisma (foto, il commissario Castelli) ha raggiunto l’intesa sull’ordinanza che introduce novità nella ricostruzione privata. Previsti nuovi termini per chi vuole conservare le strutture produttive temporanee, comprese le stalle provvisorie, realizzate dopo il sisma. La data del 31 marzo, entro cui demolire le strutture provvisorie, è posticipata al 30 settembre. La norma dà poi la possibilità agli imprenditori di fare richiesta per mantenere le strutture provvisorie, e per un tempo massimo di sei anni.