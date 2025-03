Stazione merci, no anche di Loreto. La Provincia vuole vederci chiaro

Sono arrivate le osservazioni da parte di alcuni degli enti chiamati ad esprimere pareri fondamentali sul progetto della stazione merci a Castelfidardo. La Provincia di Ancona ha richiesto una Valutazione di incidenza Appropriata quindi un ulteriore e dettagliato approfondimento circa l’impatto sulla Selva e Monte San Pellegrino. Il sindaco Roberto Ascani afferma: "L’ufficio ambiente della regione Marche rileva elementi di forte criticità sia dovuti alle caratteristiche dell’area (ischio idrogeologico, area di particolare sensibilità ecologica, elevato patto paesaggistico in sito vincolato) sia alla carenza di analisi tecnico progettuali (come l’indicazione di quali merci pericolose sosteranno nell’area), che al momento non permettono di escludere impatti significativi. Il Parco del Conero ha sottolineato il notevole impatto ambientale e paesaggistico e la Soprintendenza richiede che l’opera sia sottoposta al procedimento di Valutazione d’impatto ambientale. Tutti confermano forti criticità. Nei prossimi giorni organizzerò un incontro pubblico per approfondire questi aspetti con l’auspicio che la discussione possa approdare anche in Regione e in Parlamento". Anche il Comune di Loreto esprime la propria contrarietà con una mozione presentata dalla lista di maggioranza Loreto nel Cuore al Consiglio del 30. Ad annunciarlo è il sindaco Moreno Pieroni: "Non possiamo permettere che un progetto di tale portata venga realizzato senza un’attenta analisi delle conseguenze. Il nostro territorio è caratterizzato da un equilibrio fragile. La costruzione di una stazione merci in un’area già vulnerabile per il rischio idrogeologico dimostrato con l’esondazione dell’Aspio".