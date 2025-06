Strappata bandiera. Palestinese: il Pd fa denuncia

Rimossa la bandiera Palestinese esposta alla finestra della sede del Pd: "Un gesto vandalico inaccettabile". Il Pd sporgerà denuncia: "Il Partito Democratico di Senigallia esprime la propria indignazione e la più ferma condanna per l’episodio avvenuto recentemente presso la propria sede, dove la bandiera palestinese, esposta alla finestra come simbolo di solidarietà e vicinanza a un popolo che affronta una grave crisi umanitaria, è stata strappata e rimossa con un gesto vandalico e inaccettabile – spiega il Partito Democratico in un comunicato - Questo atto non rappresenta soltanto un’offesa simbolica nei confronti del nostro partito, ma costituisce un chiaro segnale di intolleranza e di negazione del diritto fondamentale di esprimere opinioni e sentimenti in un contesto democratico e pluralista".

Presto sarà esposta una nuova bandiera: "i nostri valori rimangono solidi anche di fronte ai tentativi di intimidazione – conclude il Pd – presenteremo denuncia affinché vengano avviate tutte le indagini necessarie per individuare i responsabili di questo atto intimidatorio e vandalico, e per garantire che simili episodi non si ripetano". Il Partito Democratico invita tutte le forze politiche e sociali della nostra comunità a unirsi nella condanna di tali comportamenti e a lavorare insieme per una cultura di pace.