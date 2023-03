Svastica nei bagni e imbrattamenti: punito il responsabile

Prima imbrattamenti e scritte sui bagni e poi una svastica disegnata male con accanto la scritta Hitler. È accaduto alla scuola media Dante Alighieri con la dirigenza che ha prontamente attivato provvedimenti, nel caso dei bagni individuando il responsabile e punendolo e informando i genitori. Mentre nel caso più recente della svastica e della scritta "Hitler" si sta cercando di fare chiarezza. La questione è stata resa nota da ’Noi per Monte San Vito’ che condanna "con fermezza l’accaduto nella consapevolezza che la svastica rappresenta il dramma della guerra e l’orrore dello sterminio degli ebrei. Vogliamo esprimere – sottolineano – la nostra solidarietà alle istituzioni scolastiche che nel tempo si sono sempre profuse per tramandare ai ragazzi la memoria della Shoah". L’opposizione chiama in causa anche il primo cittadino Thomas Cillo che spiega di essere venuto a conoscenza solo nelle ultime ore dell’episodio e di essersi subito messo in contatto con la scuola: "La dirigente scolastica mi ha informato di aver convocato i consigli di classe la settimana prossima. Già in precedenza per i fatti pregressi erano stati informati i genitori e individuato il responsabile".