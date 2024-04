Tanta violenza negli stadi: serve l’esempio del nostro campione

Mentre il fair play di Jannik Sinner ha conquistato ormai da tempo il mondo dello sport, violenza e storture continuano a primeggiare soprattutto a livello calcistico. In questo senso, basterebbe ricordare i diciotto mesi di squalifica che la Lega del calcio ha rifilato di recente al campo sportivo Diana dell’Osimana. La violenza negli stadi rappresenta un problema che danneggia non solo l’integrità di uno sport, ma anche il benessere di chi partecipa agli eventi sportivi. Spesso vediamo immagini di tifosi incontrollati che si scagliano sugli avversari, su arbitri e su altri spettatori e purtroppo questi fatti stanno diventando sempre più comuni. Le cause della violenza negli stadi sono diverse: spesso nascono dei conflitti accesi tra la tifoseria, a volte sono dovute all’abuso di alcol e stupefacenti durante una partita, altre volte assistiamo anche a episodi di razzismo nei confronti dei giocatori di colore. Non appena toccano il pallone vengono pesantemente attaccati e insultati dai tifosi delle tribune avversarie.

Indipendentemente dalle cause, le autorità devono però adottare misure di sicurezza per fermare questo fenomeno. Inoltre per prevenire la violenza negli stadi c’è anche la necessità di educare i tifosi alla tolleranza, al rispetto e ai valori dello sport in modo da restaurare un ambiente pacifico e inclusivo durante le partite. Come esempio possiamo prendere il giocatore di tennis Jannik Sinner che con la sua dedizione e lealtà rappresenta l’esatto opposto di questa violenza, infatti la sua crescita è stata segnata da sacrifici, lealtà e amicizia. Jannik è ormai un punto di riferimento per molti e come atleta inoltre ha il potere di ispirare e promuovere un ambiente di rispetto e fair play, contribuendo cosi a far diminuire i casi di violenza e le critiche verso avversari, arbitri e altri spettatori. In conclusione la violenza negli stadi rappresenta una costante minaccia per lo sport e per la sicurezza dei partecipanti.

Affrontare questo problema richiede un impegno collettivo, sia da parte degli spettatori che dei giocatori come Sinner. Bisogna far capire che lo sport in generale va oltre i punti o le vittorie, ma riguarda anche il rispetto e la lealtà verso gli altri e la costruzione di un ambiente di rispetto e fair play per tutti i partecipanti.

Maria Ferraiuolo

e Camilla Palombi