"Tari, ve ne accorgete solo ora?. E sulle isole è mancato il controllo"

E’ ancora polemica sugli aumenti Tari. A intervenire è l’ex sindaco Gabriele Santarelli: "Le tariffe sono state approvate a maggio e Roberto Sorci si accorge solo a fine agosto dell’ennesima stangata messa in atto dalla giunta. Sono condivisibili le affermazioni sulla possibilità di attenuare gli aumenti. Per quanto il Pef sia elaborato dall’Ata ci sarebbe stata la possibilità di intervenire su alcune voci per poter alleviare gli aumenti come è stato fatto negli anni precedenti. Con tutti i soldi di cui dispongono, tanto da aver approvato e annunciato in pompa magna variazioni di bilancio per almeno 5 milioni di euro, avrebbero potuto tranquillamente prevedere delle riduzioni per aiutare attività commerciali e famiglie". Ma Santarelli si difende sulle isole ecologiche che lo riguardano direttamente: "Le prime isole, tranne quelle sperimentali che erano presenti da prima, sono state installate tra il 2018 e il 2019. I dati parlano chiaro: dal 65% del 2017 si è passati in brevissimo tempo a oltre il 72% del 2019 con una crescita costante con alcune isole che segnavano oltre l’85% di raccolta differenziata. Nel 2020 c’è stata una flessione dovuta al Covid che ha fatto mancare il conferimento delle attività commerciali. Effettivamente ci si aspettava un ulteriore aumento negli anni 2022 e 2023". Per Santarelli è "mancato il controllo: io mi confrontavo quasi quotidianamente con l’ufficio Ambiente e Anconambiente per trovare soluzioni ai problemi". E poi: "Il Comune ha perso un finanziamento regionale di 700mila euro destinato all’installazione di altre isole".