Tavernelle, impianto di cremazione: "Giunta e governo inadempienti"

"Giunta regionale e governo inadempienti sui piani per realizzare impianti crematori da parte dei Comuni". È quanto ha detto ieri la capogruppo del M5s Marta Ruggeri che ha presentato in Consiglio regionale un’interrogazione alla giunta per chiedere al presidente Acquaroli "se intende adottare misure nei confronti del Comune di Ancona per introdurre la moratoria sul procedimento di realizzazione di questo impianto di cremazione a Tavernelle, almeno fino all’adozione del Piano, come hanno fatto la Regione Campania e, l’anno scorso, la Regione Lazio". All’interrogazione ha risposto il vice presidente e assessore alla sanità Filippo Saltamartini: "Sul punto – lamenta Ruggeri – la Giunta ha preferito puntare il dito contro il Governo nazionale anziché adoperarsi per sospendere l’iter in corso". Il M5S ribadisce la propria contrarietà al progetto e ha presentato l’interrogazione. Dalle tribune ha assistito alla seduta una delegazione del Comitato di cittadini ‘Aria Nostra’ che si oppone alla realizzazione del forno crematorio a Tavernelle per motivi che attengono all’ambiente e alla salute dei residenti. "La Regione Marche – osserva Ruggeri – in conformità con il comma 1 dell’articolo 6 della legge n.130 del 30 marzo 2001, è tenuta a elaborare il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di crematori da parte dei Comuni. Tuttavia, a distanza di quattro anni dalla Risoluzione n.23 del 25 maggio 2021, che impegnava l’attuale giunta ad adottare tale piano, non si hanno avute più notizie in merito. L’assessore ha confermato che non solo la Giunta non ha adempiuto al proprio dovere, ma anche il governo nazionale nonostante due proposte di legge che giacciono nei cassetti dei Ministri. E così nel vuoto legislativo il Comune di Ancona, per esempio, ha deciso di realizzare un impianto di cremazione nel maggiore cimitero cittadino ormai inglobato nel quartiere di Tavernelle, che sta sollevando forti preoccupazioni tra i cittadini, per le gravissime ricadute sul piano sanitario e ambientale". Sull’orientamento della Regione che evidentemente non è orientata a una moratoria del procedimento, osserva Ruggeri, "sicuramente per non fare uno sgarbo al sindaco dello stesso colore politico". Delusa la delegazione del Comitato ‘Aria Nostra’, presente in aula ieri. Comitato che nelle prossime settimane incontrerà sia il presidente della Regione Francesco Acquaroli che il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti.