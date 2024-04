Taylor Alison Swift dai Grammy alla parentela con Emily Dickinson

In questi ultimi anni, fra i giovani, e non solo, sta spopolando la musica pop, pop rock e country della cantautrice americana Taylor Alison Swift che ha conquistato il primo posto come cantante più ascoltata al mondo su Spotify. Nata nel 1989 in Pennsylvania, Taylor è entrata nel mondo della musica a 14 anni. Ha debuttato nel 2006 con il singolo "Tim McGraw", canzone country che poi entrerà a far parte del suo primo album "Taylor Swift". Nel corso degli anni scriverà altri 9 album; il più recente è "Midnight". Grazie all’enorme successo delle sue canzoni e dei suoi album ha vinto numerosi premi: recentemente, durante la 66esima edizione dei Grammy Awards, ha portato a casa il suo quarto Grammy per il migliore album, riconoscimento conferito dalla National Academy of Recording Arts and Sciences, considerato l’equivalente dell’Oscar per il cinema. Grazie a questo premio è riuscita a superare numerosi e celebri cantanti come Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon. Taylor Swift è l’unica artista al mondo ad aver vinto per la quarta volta nella categoria "Album of the year", tuttavia il record globale per il maggior numero di Grammy è stato detenuto dalla cantante Beyoncé. Durante l’evento in cui le è stato conferito il più recente Grammy ha annunciato l’arrivo del suo undicesimo album, "The Tortured Poets Department", composto da 17 canzoni e in uscita il 19 aprile prossimo. Recentemente è stata scoperta una cosa alquanto sorprendente: sembra infatti che Taylor Swift sia una discendente della celebre poetessa statunitense Emily Dickinson vissuta nell’Ottocento. Sarebbe sesta cugina di sesto grado ovvero sono, separata da tre generazioni e imparentata grazie ad un immigrato inglese vissuto nel XVII secolo, bisnonno di sesto grado per Emily Dickinson e di nono grado per Taylor Swift.

E’ il caso di dire che abbia la poesia nel sangue solo pensando al brano "Archer". Infine ci sbalordisce anche loro somiglianza con la celebre poetessa, cosa che ha prima stimolato e poi confermato l’ipotesi della loro parentela. Gli Swifties hanno permesso alla loro beniamina di soffiare lo scettro di regina dei live a Beyoncé che, l’anno scorso, si è dovuta "accontentare" solo del secondo posto.

Giulia Ripari

ed Elettra Lucarelli IIIF