Teatri più accessibili, tagli degli affitti fino al 50%

Ampliamento delle gratuità, per cui il Comune di Ancona potrà disporre di un numero maggiore di ingressi gratuiti per l’utilizzo delle principali strutture teatrali cittadine; un sistema di agevolazioni economiche per i soggetti culturali, con tariffe ridotte per l’utilizzo dei teatri, comprensivi della tariffa e dei costi vivi, per soggetti operanti nel circuito culturale, selezionati secondo criteri e modalità chiari, conoscibili e predeterminati individuati dall’amministrazione comunale. Sono alcuni dei punti salienti dell’azione del Comune di Ancona per valorizzare la cultura teatrale cittadina, rispondendo alle esigenze dei soggetti locali. È stato infatti rimodulato il contratto di servizio tra il Comune e Marche Teatro. Ecco i punti salienti delle modifiche approvate in Giunta: "La Sala Grande delle Muse, il Ridotto, il Teatro Sperimentale e il Teatrino Ex Crass vedranno aumentate le disponibilità di accesso gratuito. Questo ampliamento risponde a una domanda crescente di spazi da parte di associazioni e operatori culturali locali. È stato inoltre introdotto – prosegue il Comune – un sistema di agevolazioni economiche per i soggetti culturali, con tariffe ridotte per l’utilizzo dei teatri, comprensivi della tariffa e dei costi vivi, per soggetti operanti nel circuito culturale, selezionati secondo criteri e modalità chiari, conoscibili e predeterminati individuati dal Comune, con sconti del 50% per il Teatro Sperimentale e del 25% per il Teatro delle Muse". Altra "novità rilevante" riguarda, infine, "l’autonomia operativa concessa a Marche Teatro nella gestione delle ordinanze comunali per la delimitazione degli spazi pubblici durante gli eventi, alleggerendo così il carico di lavoro del Servizio Lavori Pubblici del Comune". Per dare seguito a quanto indicato, la Giunta comunale ha stabilito di "applicare uno sconto del 50% sugli affitti dei teatri a Marche Teatro a partire dal primo luglio". Immediato il commento di Marche Teatro: "Sono misure che Marche Teatro riteneva fondamentale che andassero verso una politica di inclusività rispetto al territorio e alle esigenze dei soggetti culturali cittadini. Sono tutti punti su cui si è discusso ritenendo fondamentale aprirsi alla città, pur nello sforzo che Marche Teatro ha compiuto, facendo particolare attenzione all’equilibrio economico di bilancio mai perso di vista".