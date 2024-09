Teatro classico, commedia e danza. La nuova stagione del Gentile

Sarà una residenza di allestimento a inaugurare la nuova stagione di prosa del teatro Gentile di Fabriano, il 20 ottobre con l’anteprima nazionale di "Roberto Zucco", di Giorgina Pi, ultima opera del drammaturgo francese Bernard-Marie Koltès. Lo spettacolo racconta la storia di un omicida seriale, un antieroe che mette in luce le pieghe oscure dell’umano. Il 3 novembre in scena ci sarà "Chi è io?", commedia scritta e diretta da Angelo Longoni con Francesco Pannofino che attraversa tre piani narrativi: la realtà, il metafisico e la finzione di uno show televisivo. Miti pop, vestiti sgargianti, primi videogames ma soprattutto divertimento e tanta musica con "80 voglia di…’80": è il musical, in scena il 9 novembre. Sul palco, insieme al protagonista Manuel Mercuri, dieci scatenati performer nello spettacolo nato da un’idea di Paolo Ruffini, scritto da Gianfranco Vergoni, la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo e la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini. Il brigadiere Maione e Bambinella saranno protagonisti il 17 novembre della nuova commedia di Maurizio de Giovanni, "Mettici la mano". Antonio Milo e Adriano Falivene, volti tra i più colorati della saga tv del commissario Ricciardi firmata da Maurizio de Giovanni, con Elisabetta Mirra, danno vita a un pezzo di grande teatro, con la regia di Alessandro D’Alatri. Il 13 dicembre la parola immortale di Shakespeare attenderà il pubblico del Gentile con "Sogno di una notte di mezza estate" diretto e interpretato da Jurij Ferrini con Rebecca Rossetti. Il 6 gennaio sarà la volta de "Il lago dei cigni", icona dei balletti classici ottocenteschi danzato dal Balletto di Mosca, sulle splendide musiche di Cajkovskij.

"Ti sposo ma non troppo" con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta, che firma anche la regia, il 7 gennaio mescola con abilità la leggerezza della com Ferzan Ozpetek con il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici, "Magnifica presenza" sarà al Gentile il 30 gennaio. Il regista fa rivivere in teatro uno dei suoi film cult portando con sé in questa avventura Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino ed Erik Tonelli. Un debutto in prima nazionale, il 28 febbraio "Toccando il vuoto", protagonista Lodo Guenzi e regia di Silvio Peroni. L’8 marzo con un cast di sette attrici - Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan, Debora Zuin – la regista Serena Sinigaglia affronta "Supplici" di Euripide. Chiuderà la stagione il 25 marzo "Grease" della compagnia della Rancia, traduzione di Michele Renzullo, adattamento e regia di Saverio Marconi.