Teatro e Museo del Trasporto: ora ci siamo

Il traguardo è stato annunciato in coda alla conferenza stampa dalla dirigente comunale dei Lavori pubblici Eleonora Mazzalupi: "Dovremmo essere pronti nel 2027". E in quel "pronti" è racchiusa la volontà di dare alla città due opere definite – con non poca emozione – "storiche" dal sindaco Stefania Signorini: vale a dire il teatro, mai avuto prima a Falconara, e l’innovativo museo del trasporto. "Abbiamo trasformato in realtà quello che sembrava un sogno, un’utopia", ha rimarcato la Prof, ieri mattina, alla sottoscrizione dell’accordo a tre con Fondazione Ferrovie dello Stato e Fs Sistemi Urbani che permetterà di riqualificare, in toto, l’ex Squadra Rialzo a Villanova e trasformarla in un autentico polo socioculturale a servizio della comunità.

Tre notizie in ordine. Prima, il cronoprogramma: due anni e mezzo al taglio del nastro. La gara per la progettazione sarà pubblicata entro quattro mesi. Dopo l’estate, quindi, i progettisti avranno a disposizione sei mesi per consegnare il progetto di fattibilità tecnico-economica (primavera 2025), in attesa del parere vincolante della Soprintendenza, che tutela l’immobile realizzato ai primi del Novecento. A quel punto si potrà passare al progetto esecutivo alla fine di quell’anno, per iniziare e completare i lavori entro il ‘27. Seconda, cosa prevede il protocollo: Rfi metterà a disposizione gli spazi in comodato d’uso gratuito pluridecennale, senza l’acquisto o canoni di affitto a carico dell’Ente, in cambio di un restauro importante delle vecchie officine ad opera del Comune, ma col supporto del bagaglio di conoscenza e specializzazione delle Ferrovie stesse. Terza, i costi: l’intervento sarà finanziato con 3 milioni di euro, che provengono dai 10 milioni totali del programma Pinqua, quello per il rilancio delle periferia nord di Falconara. Altri 300mila euro, invece, serviranno per sistemare gli esterni. "È uno dei momenti più significativi della mia esperienza da sindaco e per tutta la comunità – ha detto Signorini –. Non avere un teatro a Falconara era una ferita, bisognava trovare fondi e spazi. Con la rifunzionalizzazione dell’ex Squadra Rialzo non solo avremo un teatro, ma anche un museo, polo culturale attrattivo. Ringrazio Sistemi Urbani e Fondazione FS per la sinergia".

Una volta completato il restyling, lo stabile sarà accessibile al pubblico. Grande attenzione alla parte museale, tanto che l’amministrazione ai primi di giugno visiterà una simile struttura in Campania. A Falconara, snodo tra la linea ferroviaria adriatica e Roma, saranno valorizzati anche locomotive, carri merce e treni d’epoca contenuti all’interno dell’ex Squadra Rialzo, un’officina in cui arrivavano mezzi da tutta Italia per le riparazioni sollevate, novità per l’epoca. Ovvero "rialzate", appunto. Il documento, che porta in calce anche la firma del direttore generale di Fondazione Fs Luigi Cantamessa, è stato siglato da Signorini con il responsabile Area Centro FS Sistemi Urbani Nicola Madonna. Presente anche l’ex assessore all’Urbanistica Clemente Rossi, appassionato sostenitore del progetto.

Giacomo Giampieri