Tentato femminicidio in auto. Il marito la accoltella 4 volte. Salvata da un passante eroe

SASSOFERRATO (Ancona)

Sapeva che attorno alle 13 sarebbe uscita di casa, l’ha attesa per un chiarimento, coltello in pugno. E poi dopo una breve lite in auto ha iniziato a sferrarle fendenti fino a che lei non è riuscita a divincolarsi e chiedere aiuto, prima con il telefonino poi grazie ad un passante. L’ennesimo caso, di (per fortuna) tentato femminicidio è avvenuto ieri attorno alle 13,15 a Sassoferrato, in provincia di Ancona, nel parcheggio di un condominio in via Bramante. Tra i due, marito e moglie, da tempo i rapporti non erano buoni ed erano di fatto già separati. Lui non viveva più in casa con lei, dopo un episodio piuttosto burrascoso avvenuto nei mesi scorsi, secondo quanto riferiscono alcuni vicini. E ieri l’ha raggiunta sotto casa quando sapeva che sarebbe uscita per andare al lavoro, per quel chiarimento che avrebbe potuto esserle fatale. La donna, nonostante i diversi colpi, almeno quattro, di cui due all’addome, è riuscita a uscire dall’abitacolo. In suo aiuto è accorso un passante che, sentendo le urla, non ha esitato, mettendo in fuga l’uomo, cinquantenne, Davide Sebastianelli, operaio di Monterosso in un’azienda della zona industriale Berbentina. Tutto è avvenuto pochi minuti prima che la loro figlia facesse rientro a casa. La 19enne al momento dell’accoltellamento suonata la campanella a scuola nella vicina Fabriano, stava facendo rientro in autobus. Saputo l’accaduto, sotto choc la ragazza, è stata presa in carico dai genitori di un’amica. La mamma cinquantenne, anche lei di Sassoferrato, è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette dove nel primo pomeriggio è stata sottoposta a delicato intervento chirurgico ad un rene. È in rianimazione, le sue condizioni restano gravi.

Davide Sebastianelli ha tentato di fuggire ma poco dopo è stato raggiunto e arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Sotto choc l’intera comunità: "La famiglia - dice il sindaco Maurizio Greci - era stata seguita negli anni scorsi per alcuni problemi ma ultimamente non c’erano giunte avvisaglie".

Sara Ferreri