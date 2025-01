The Begin, mal di trasferta. Un sonoro ko a Cagliari

ANCONA

CUS : Piludu (L), Galdenzi 5, Ciardo 6, Menicali 8, Marinelli 13, Busch, Rascato, Deiana, Melis, Chialà, Zivojnovic, El Moudden (L), Gozzo 12, Biasotto 16. All. Simeon.

THE BEGIN: Kisiel 9, Giorgini (L), Larizza, Giombini, Pulita 1, Albanesi, Gasparroni, Andriola 2, Ferrini 11, Sacco 3, Santini 1, Umek 9. All. Della Lunga.

Arbitri: Kronaj e Mazzarà.

Parziali: 25-20 (30’), 25-21 (27’), 25-14 (25’).

Al PalaPirastu va in scena una The Begin Ancona ancora con il mal di trasferta: Cagliari si impone per 3-0 con i dorici, sul taraflex sardo in condizioni precarie, che riescono a restare in partita solo per i primi due set. Per poi lasciare campo aperto ai sardi che ringraziano.

Perde anche Savigliano, però, contro Sarroch, e resta a tre punti dai dorici, sempre penultimi in classifica nel girone bianco.

I primi due set della partita sono praticamente identici. Le due squadre partono in equilibrio, procedono punto a punto fino alla parte centrale dei parziali. Nel primo set il Cus Cagliari guadagna il break grazie alle buone giocate di Biasotto e Menicali. Ancona prova a recuperare grazie al febbricitante capitan Ferrini e agli attacchi di Umek e Kisiel. Cagliari riesce però a conservare il vantaggio e a chiudere il set in proprio favore: 25-20.

Nel secondo set Cagliari spinge in battuta e la ricezione dorica tentenna. Il muro di Menicali blocca gli attaccanti della squadra di coach Della Lunga e il set si chiude a favore della squadra di casa 25-20. Il terzo set vede in campo solo la formazione di casa, anche perché le condizioni fisiche di Ferrini che disputa la gara con la febbre si fanno sentire e senza il suo uomo di punta la squadra accusa il colpo. La formazione sarda sbriga la pratica e chiude set e partita con un perentorio 3-0. E domenica prossima al PalaPrometeo arriva Belluno.