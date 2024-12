Tombola benefica al Circolo La Fenice: la Vigor sostiene l'associazione Lapsus

Una serata di divertimento e spensieratezza, un’occasione per farsi gli auguri e staccare la spina per qualche ora. La tombola organizzata al "Circolo La Fenice" dai tifosi della Vigor, nello specifico dal gruppo Ragazzi della Nord, ha coinvolto anche la società e buona parte del gruppo squadra: Gonzalez, Diop, Kone, Tenkorang e Ferrara sono solo alcuni degli intervenuti.

Ma risate e convivialità sono già alle spalle. La settimana non è certo conclusa, la gara di domenica contro il Roma City è alle porte e tutti vogliono il bottino pieno.

"Questa serata ci ha caricato ulteriormente, fa sempre bene avere un contatto sano e sincero con i propri tifosi - dice Christian Romagnoli, il direttore operativo rossoblu -. Quando ci hanno spiegato le finalità benefiche dell’iniziativa, ci siamo subito attivati per dare una mano. Il ricavato andrà all’associazione Lapsus di Senigallia, che si occupa di persone con disabilità attraverso un progetto di arte terapia. La Vigor sarà sempre in prima linea in queste iniziative".

Come detto però, non è ancora tempo di brindare. Domenica alle 15 arriverà al "Bianchelli" il Roma City.

"Non esistono partite semplici in questo campionato, credo che il livello si sia alzato notevolmente rispetto allo scorso anno - prosegue Romagnoli -. Basti pensare alla gara contro il Notaresco che sarebbe terminata diversamente se non avessimo messo in campo tutte le nostre forze e, soprattutto, se non avessimo creduto nella rimonta fino alla fine. La quarta serie non ha nulla a che vedere con il mondo dei dilettanti: sono tanti i giocatori dal passato glorioso in questa categoria, in cerca di riscatto o desiderosi di chiudere la carriera da protagonisti. La Vigor sta facendo un percorso molto positivo e andremo avanti senza fare il passo più lungo della gamba".

Non è ancora tempo di bilanci, ma il direttore operativo della Vigor appare fiducioso per il futuro e soddisfatto di quanto fatto sinora.

"I bilanci li facciamo settimanalmente, non certo con scadenza semestrale - dice Christian Romagnoli -. Il confronto con Robert Lewis, che fino a gennaio rimarrà negli Stati Uniti, è costante e proficuo. Mi reputo soddisfatto di quanto fatto sin qui, siamo in linea con i nostri programmi. Questo è un anno di transizione, una fase di conoscenza reciproca. Tutti possiamo migliorare, io sono il primo che ha il dovere di farlo per il bene della Vigor e di questo ambiente che vogliano far crescere".

Nicolò Scocchera