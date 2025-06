Torna "Il Gioco dell’Oca Verde": ecologia e ambiente in teatro

Torna a grande richiesta al Teatrino del Piano di Ancona ‘Il Gioco dell’Oca Verde’, iniziativa ludica a tema ‘ecologico’ che tanto successo ha avuto nelle scorse edizioni. L’appuntamento è da oggi a sabato e da lunedì fino al 18 luglio, sempre di pomeriggio, alle ore 18, tranne i venerdì (ore 21). Il gioco, come da tradizione, è dedicato a ‘spettatori di tutte le età dai 6 anni in su’.

Il Teatrino del Piano, situato in via Maggini 1, si trasforma ancora una volta in un enorme tavolo da gioco per ospitare ‘l’oca verde’, a cui gli spettatori possono assistere o partecipare attivamente, diventando delle vere e proprie ‘pedine viventi’. Gli strumenti con cui giocare sono le macro-tessere e i dadi giganti. I partecipanti affrontano coinvolgenti prove di abilità misurando le proprie eco-conoscenze.

Lo scopo del gioco è divertirsi acquisendo una coscienza ecologica, sfidandosi su temi quali la salvaguardia dell’ambiente, le logiche del riciclo e del riutilizzo, la raccolta differenziata, l’uso di materiali eco-compatibili e le fonti di energia rinnovabili. ‘Il Gioco dell’Oca Verde’ è scritto da Adriana Zamboni e Lucio Diana, ed è una produzione per ragazzi firmata da Marche Teatro. La prenotazione è obbligatoria, e c’è anche la possibilità di prenotare in gruppo. Il numero riservato per le prenotazioni è 071 82805.