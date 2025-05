Tra 6 e 8 milioni dalla Regione, a Conerobus "solo" 1,4

Mancano meno di dieci giorni alla scadenza per la presentazione del bilancio 2024 di Conerobus e i rispettivi uffici di competenza sono impegnati in una spasmodica battaglia per limare l’euro. La palla è in mano a Palazzo Raffaello che entro i prossimi giorni dovrà comunicare ufficialmente quanto metterà sul piatto del Trasporto pubblico locale delle Marche. Allargando la forchetta dal minimo al massimo, si va dai 4 ai 16 milioni (frutto della sovra-compensazione degli anni scorsi), più realisticamente potrebbero aggirarsi tra i 6 e gli 8 milioni di euro, non solo per Conerobus, ma per tutte le aziende del Tpl regionale: "Saranno almeno 6" garantisce fiducioso il sindaco che ieri mattina è stato al centro di una riunione con il presidente di Conerobus D’Angelo e con la Regione; doveva essere presente Acquaroli, ma alla fine a causa di un impegno a Roma ha inviato l’assessore al bilancio Brandoni e il super dirigente Goffi. Le cifre ballano e la necessità non è tanto di coprire quella in termini assoluti, importante ma secondaria rispetto al nodo del capitale: ossia il rapporto tra le perdite e il patrimonio netto. Oggi questo, dopo la svalutazione datata fine 2023, è sui 5 milioni. Da qui la necessità, evidenziata dal sindaco stesso, è quella di ricapitalizzare l’azienda facendo entrare nuovi investitori privati se la perdita raggiunge o addirittura super un terzo del patrimonio netto. A difetto, i 6 milioni di euro per le Marche significherebbero, euro più euro meno, 1,4 milioni per Conerobus, insufficienti per ripianare i conti; a questi ci andrebbero messi sopra i 900mila euro che il Comune deve a Conerobus. Per soffrire meno la somma globale dalla Regione per il Tpl dovrebbe essere pari o superiore a 7 milioni di euro. In ogni caso la metà comunque rispetto ai contributi del 2023.