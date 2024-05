Tragedia, un 70enne si spara con il fucile Tragedia a Ostra Vetere: un uomo di 70 anni si toglie la vita con un colpo di fucile vicino a casa. Lascia un biglietto spiegando le ragioni del gesto. Familiari e soccorritori non possono far nulla. Il piccolo comune è sotto shock. Funerale in arrivo.