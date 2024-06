Trasporto scolastico, iscrizioni dal 18 giugno

Si apriranno il 18 giugno le iscrizioni per usufruire del servizio di Trasporto scolastico per l’anno 2024-2025. Le famiglie avranno tempo dalle ore 8 del 18 giugno alle ore 15 del 5 luglio 2024. Le iscrizioni dovranno essere inserite on line, attraverso il portale Entranext, al link https://portale-ancona.entranext.it/. La domanda e il modello ISEE vanno infatti inseriti solo ed esclusivamente in formato elettronico. Per informazioni è anche possibile contattare lo 071 222 5016 in orario di ufficio.