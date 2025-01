"Traversata delle Marche", dal Passetto al Cardeto fino a San Ciriaco

Domenica si torna a camminare sopra le falesie di Ancona grazie alla ‘Traversata delle Marche’. Un affascinante percorso nel luogo più bello della città dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. La partenza è prevista alle ore 9.30 al Passetto, ma chi vorrà potrà arrivare alle ore 7.20 per godere dello spettacolo dell’alba sul mare. Da qui l’itinerario condurrà i partecipanti al Parco del Cardeto, dove si potranno visitare la Polveriera Castelfidardo e il cimitero ebraico. Dopo aver raggiunto il vecchio faro si uscirà dal parco per salire fino alla Cattedrale di San Ciriaco. Un percorso tra natura, storia e cultura, dunque, che permetterà di visitare preziose testimonianze storico-artistiche, oltre a camminare sulla falesia a picco sul mare, accompagnati da una guida professionista. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al 3278576083 (WhatsApp). Il costo è di 18 euro a persona (10 euro per i minori; età minima 7 anni).