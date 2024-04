Trekking "inclusivo" alla scoperta del territorio

Un trekking urbano (in programma domenica) per fare conoscere il territorio e favorire l’inclusione. E’ il primo appuntamento di un progetto dell’Amministrazione comunale avviato in collaborazione con le cooperative che gestiscono i progetti di accoglienza SAI per minori stranieri non accompagnati e per gli adulti e le famiglie denominati “Ancona Città d’Asilo” (Associazione Anolf Marche, COOSS Marche, Polo9, Vivere Verde onlus, Labirinto, Nuova Ricerca Agenzia Res, Lella 2001 e Casa della Gioventù), e con la collaborazione tecnica del CAI, sezione di Ancona.

Il percorso di domenica prossima avrà il via dal teatro delle Muse, proseguirà facendo tappa al Duomo, all ‘Anfiteatro, al Parco del Cardeto per finire il giro al Passetto.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di offrire la possibilità ai beneficiari dei due progetti SAI di poter scoprire, grazie alla guida degli esperti ambientali del CAI, il territorio che li accoglie ed offrire loro – come si diceva - un’ opportunità di aggregazione ed inclusione.

Dunque il nuovo appuntamento con il trekking urbano ad Ancona è fissato per questa domenica.