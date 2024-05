Caos sosta, auto sui posti per disabili: "Incivili, resta il problema parcheggi"

Per diverse sere consecutive molti posti disabili in centro a Osimo sono stati occupati da auto in sosta senza avere il contrassegno dei portatori di handicap, motivo per cui la polemica sulla carenza degli stalli e il mancato rispetto degli automobilisti è riesplosa in tutto il suo fragore da parte dei residenti stessi. "Tralasciando il fatto che il parcheggio è per un solo posto auto, nessuna delle due in questione ha esposto il permesso disabili. Non è stata comminata alcuna multa. Complimenti per il senso civico", dice un residente riferendosi ai posti occupati nei pressi di corso Mazzini. "Per noi residenti del centro le multe fioccano ogni giorno nonostante paghiamo la sosta residenti adattandoci a continue limitazioni. Se per necessità, per urgenze, parcheggiamo la macchina fuori posto la multa è assicurata. Poi ci sono questi incivili e la sosta selvaggia di sera che nessuno vede e nessuno multa", dice un’altra. La polemica in centro si concentra poi, in questi giorni in cui i turisti si riaffacciano in città per visitare le grotte e non solo, sulla pericolosa condensa e l’erba cresciuta sotto le teche in vetro che coprono i reperti archeologici del loggiato comunale, una ferita per l’occhio che chiede rimedio immediato. Gli ultimi cantieri del secondo mandato Pugnaloni procedono spediti: domani partirà l’asfaltatura dalla Gironda al bivio con via Abbadia mentre via Flaminia I gode da pochi giorni di nuova illuminazione.