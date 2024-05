Portonovo, ok ai lavori sulla strada per la baia. Tempi stretti: cantieri fino ai primi di giugno

Ancona, 1 maggio 2024 – G7 Salute, via libera ai lavori in urgenza per sistemare la strada di accesso alla baia di Portonovo e i parcheggi principali.

Lo ha deliberato ieri la giunta riunita in sessione straordinaria (nonostante l’assenza del sindaco) che ha visto come protagonisti gli assessorati ai lavori pubblici e al turismo. Una corsa contro il tempo per non provocare disagi alla stagione balneare che parte ufficialmente a metà mese. Ai lavori di Portonovo, uno stralcio del I° lotto, è stata data priorità assoluta.

I cantieri verranno montati tra pochi giorni e i lavori dovrebbero cominciare il 10 maggio e andare avanti non oltre la prima metà di giugno. Oltre quella data sarebbero guai e proteste da parte degli operatori commerciali e dei bagnanti stessi.

Intanto ieri mattina è arrivato l’ok al progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di manutenzione straordinaria per il G7 salute, per il parcheggio Lago grande e parcheggio La Torre e messa in sicurezza strada di Portonovo che collega la rotatoria a monte con la piazzetta della baia.

Per quanto riguarda l’intervento, relativamente alla strada verrà rifatto tutto il tappetino di usura mentre per i parcheggi verranno realizzate delle sistemazioni con materiale stabilizzato in graniglia; la parte di accesso ai parcheggi sarà sistemata con finitura antipolvere utilizzando materiale autorizzato dal parco del Conero.

I lavori saranno svolti dalla prima metà di maggio, alcuni anche di notte proprio per non interferire con l’utilizzo della baia. Il G7 Salute si svolgerà dal 9 all’11 ottobre 2024 e per interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade cittadine la Regione Marche aveva assegnato al Comune di Ancona un contributo straordinario pari a 2 milioni di euro.

Individuata già l’azienda che procederà alla opere, il costo complessivo è di circa 398 mila euro. Dal mese di maggio, praticamente da oggi, e poi ogni sabato e domenica, saranno attive le navette dal parcheggio a monte fino alla baia, dalle 8 alle 20, con frequenza ogni 20 minuti.

Oltre al lotto dedicato a Portonovo, da sistemare perché parte delle delegazioni internazionali alloggerà proprio negli hotel della baia, ce ne sono altri tre.

I lavori riguardano le manutenzioni straordinarie degli asfalti di via Marconi, comprese le rotatorie di piazzale Italia e della galleria san Martino, via XXIX Settembre, lungomare Vanvitelli e la parte alta di via Conca a Torrette, e l’area di piazza della Repubblica.

Previsti anche interventi, in questo caso sovvenzionati dall’Autorità portuale, per la sistemazione dell’area del Mandracchio, ma anche nei confronti del Lazzaretto.

In particolare i due ponti principali di accesso visto che la Mole Vanvitelliana ospiterà i lavori del G7 Salute.