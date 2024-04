Il Pd sul caos spiagge: "L’assalto a Portonovo?. Altro che imprevedibile. La giunta è in ritardo"

Caos a Portonovo nell’anticipo d’estate, attacco frontale alla giunta da parte del gruppo consiliare del Partito Democratico. Nel mirino dei Dem anche le parole del sindaco, Daniele Silvetti, rilasciate al Carlino dopo i problemi di sosta e viabilità nella baia lo scorso fine settimana, che ha definito l’evento "imprevedibile": "Portonovo è stato ormai preso d’assalto durante i caldi week-end di aprile, ma i parcheggi mancano e le navette non ci sono – si legge in una nota diffusa ieri dal Pd – Invece di mettere in difficoltà i cittadini che vogliono godersi le spiagge anconetane bisognerebbe piuttosto creare le condizioni affinché Portonovo sia fruibile da tutti in sicurezza. Il sindaco Silvetti ha dichiarato che l’assalto a Portonovo ‘era imprevedibile’, ma noi del Partito Democratico lo avevamo previsto un mese fa, tramite un’interrogazione urgente del consigliere Petrelli. Nel Consiglio comunale del 20 marzo, avevamo domandato se fossero state organizzate delle navette per Portonovo anche per i week-end di aprile e maggio, nonché se l’ascensore del Passetto sarebbe stato aperto durante i fine settimana della stagione primaverile come faceva la precedente amministrazione. La risposta dell’assessore Zinni è stata negativa, e motivata dal fatto che ‘la stagione non inizia ad aprile, ma inizia più avanti come ogni anno’. Il vicesindaco è stato smentito dai fatti".

La nota della minoranza insiste: "Petrelli aveva avvisato la Giunta sull’inizio della stagione già ad aprile e in fase di replica aveva ribadito come la giunta fosse indietro rispetto ai tempi. ‘Da quello che apprendo, non è ancora prevista nessuna risorsa per nessuna di queste cose, navette e ascensore Passetto, quindi, come al solito, le cose vengono fatte a metà e all’ultimo secondo. Questo mi delude e chiedo invece al sindaco e alla Giunta di attivarsi per offrire l’attivazione di questi servizi quanto prima e promuovere una seria destagionalizzazione, ma anche l’accesso in vista di una stagione turistica e balneare che inizierà sempre prima’ erano state le parole di Petrelli. Anche la spiaggia del Passetto, notizia fresca, non sarà sistemata fino a giugno e in questo caso crediamo che la giunta non si renda conto che la stagione comincia ben prima e che l’ascensore, come l’anno scorso, deve essere funzionante già da questo mese".

Infine un accenno alle altre spiagge della città: "Ricordiamo per le spiagge di Torrette, Collemarino e Palombina la fondamentale attivazione dei due ascensori sul ponte in legno di Collemarino che speriamo venga prevista a breve, nonché la manutenzione, compresa la pulizia dei sottopassi e il percorso pedonale stazione Torrette/ spiaggia. È evidente che la Giunta Silvetti non dimostra nessuna visione rispetto alla gestione delle spiagge anconetane".

p.cu.