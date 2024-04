Samb, un pari che fa male. La contestazione non si ferma

SAMBENEDETTESE

1

ROMA CITY

1

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Ascioti 6; Chiatante 6, Zoboletti 6, Sirri 6, Pagliari 6; Barberini 6 (20’ st Martiniello 7), Arrigoni 6,5, Bontà 5 (15’ st Scimia 6); Senigagliesi 6, Tomassini 5,5 (39’ st Lonardo sv), Battista 6 (30’ st Fabbrini sv). A disp. Coco, Paolini, Sciarra, Tourè, Cardoni. All. Marco Mancinelli

ROMA CITY (4-3-1-2): Rimbu 6; Ascoli 5, Codromaz 6, Scognamiglio 6, Todisco 6,5; Cabella 6, Capece 6 (33’ st Spinozzi sv), Gelonese 6; Bonello 7; Di Renzo 5,5 (42’ st Gaeta sv), Sparacello 5,5 (15’ st Ferrante 6). A disp. Tranquilli, Vasco, Bandeira Diniz, Casaccia, Bekale, Trasciani. All. Agenore Maurizi

Arbitro: Aloise di Lodi

Reti: 4’ pt Bonello (RC), 24’ st Martiniello (S)

Note: presenti 2.966 spettatori. Ammoniti: Arrigoni (S), Capece (RC), Bontà (S), Ascoli (RC), Bonello (RC). Espulso al 13’ st Ascoli per doppia ammonizione. Angoli: 11 a 2 per la Sambenedettese.

Mentre l’Avezzano vince in casa contro l’Alma Juventus Fano, la Samb non va oltre il pareggio contro il Roma City in un Riviera che ieri ha registrato il minimo di presenze stagionali, appena 2.966 spettatori, meno di quanti siano gli abbonati. Alla Samb il punto basta per avere la certezza matematica di disputare i playoff ma non per mantenere il terzo posto e quindi la migliore posizione per gli spareggi che ora è appannaggio dell’Avezzano, per quanto gli ultimi 90 minuti del campionato, domenica prossima, potrebbero (è difficile) cambiare le cose. Dall’altra parte il Roma City approfitta della sconfitta della Vigor Senigallia, prossima avversaria della Samb, e si prende momentaneamente l’ultimo posto utile per i playoff. Dice tutto la Curva Nord Massimo Cioffi con uno striscione: "Sul campo una stagione da dimenticare… (‘Indegni’, c’è anche scritto, ndr)".

Ecco, una stagione da dimenticare per la Samb che dopo i tre ko consecutivi con L’Aquila, il Campobasso e l’Atletico Ascoli, appena tre i punti messi insieme nelle ultime sette gare, doveva reagire ma non ci è riuscita del tutto. Ci ha provato, però. Nel silenzio della Curva, almeno fino alla mezzora del primo tempo, la partita per la Samb si è messa subito male. Al 4’ il Roma City ha trovato subito il vantaggio, di Todisco il cross al centro dell’area per Bonello che di testa ha infilato a rete. Dalla Nord Cioffi, in aperta contestazione con la squadra, sono arrivati anche applausi per la formazione laziale. Da lì la Samb ha cercato di reagire, in particolare con Arrigoni che ha trovato Rimbu a respingere. Nella ripresa, il Roma City resta in dieci, al 13’ quando Ascoli rimedia il secondo giallo per un fallo su Battista. La Samb riesce a pareggiare al 24’, è sempre Arrigoni a mettere la palla al centro e Martiniello di testa infila a rete. Settimo sigillo stagionale per l’attaccante. Non basta, il pubblico contesta.

s. v.