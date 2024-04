Il cambio di fornitore di energia era una truffa: denunciata una donna

Jesi (Ancona), 30 aprile 2024 - Si accorge del cambio fornitore di energia: era una truffa. Vittima uno jesino 52enne, titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica allacciato nella sua abitazione. Si è presentato nei giorni scorsi in commissariato denunciando che nelle settimane precedenti, all’atto di consultare l’archivio delle bollette presenti nella sezione dedicata del sito, il sistema gli comunicava che il suo numero cliente era collegato ad una utenza cessata.

L’uomo, certo di non aver avanzato alcuna richiesta di cessazione o voltura ha cercato di capire a quale società ora fosse allacciata la sua utenza. Scaricata l’app, inserendo il suo codice fiscale, riscontrava che vi era una posizione a lui intestata che risultava da perfezionare ma non gli venivano comunicati gli estremi del contratto.

Da qui la presentazione di denuncia in commissariato. Gli accertamenti espletati hanno permesso di appurare che la società di riferimento stipulava i contratti tramite agenzie con una organizzazione autonoma avvalendosi di terzi collaboratori. In particolare nel caso del 52enne il contratto risultava acquisito da un’agenzia avente sede a Roma. Richiesto il nominativo della persona che materialmente aveva condotto la trattativa commerciale conclusasi con la stipula della proposta di contratto, i poliziotti sono risaliti alla sua identità: una 36enne napoletana, consulente di vendita con numerosi precedenti specifici. Pertanto, tramite la polizia del posto, su delega del commissariato la donna è stata denunciata per sostituzione di persona.