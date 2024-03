Treni, interventi alle linee: occhio a cancellazioni e modifiche

Trenitalia, modifiche alle linee Rimini-Ancona e Ancona-Pescara per lavori all’infrastruttura. A farlo sapere, ieri, in una nota, sono state proprio le Ferrovie dello Stato. Giorni clou oggi e domani sulle tratte Falconara-Varano, Civitanova-Porto San Giorgio e Francavilla-Ortona. Per consentire interventi di manutenzione sulla linea a cura del gestore dell’infrastruttura, i treni sulla linea Ancona-Pescara-Termoli subiranno modifiche già consultabili sui canali di acquisto di Trenitalia e Tper. I Frecciarossa Torino-Milano-Bologna-Rimini-Ancona-Pescara saranno oggetto di cancellazione o limitazione di percorso. In alcuni casi le modifiche riguarderanno anche la giornata di lunedì, 18 marzo. I Frecciarossa Bologna-Rimini-Ancona saranno oggetto di limitazione di percorso o di deviazione via Castelbolognese-Ravenna, con conseguente soppressione della fermata di Bologna e allungamento dei tempi di percorrenza. Per garantire le prosecuzioni di viaggio nord-sud e viceversa, sono previsti servizi con bus tra Rimini e Bologna. Cambio anche per gli intercity (che però non interesserebbero il nostro territorio) e i treni regionali: il 4223 Ancona-Pescara di oggi e il 4211 di domani (17 marzo) subiranno modifiche di orario, così come il 4210 e 4224 Pescara-Ancona di oggi (ma solo sulla tratta che da Porto San Giorgio porta ad Ancona). Il Regionale 4272 San Benedetto-Ancona, sempre di oggi, subirà modifiche di orario e il 23768 Ascoli Piceno-Ancona del 16 (cioè oggi) cambierà nella tratta Porto San Giorgio-Ancona. I Tper 2493-2494 Milano-Pescara (e viceversa) saranno cancellati sulla tratta Bologna-Pescara di oggi e subiranno modifiche per Pescara-Ancona domani, 17 marzo. Il 4160 Foligno-Ancona sarà oggetto di limitazione di percorso per oggi, come il 3939 e 3902 Piacenza-Ancona per oggii e domani. Le modifiche ai servizi possono avvenire anche prima o dopo l’orario programmato dei lavori. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio).