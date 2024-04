Troppo Fabriano per Jesi: il derby è tutto della Ristopro

Fabriano

86

Jesi

78

RISTOPRO FABRIANO: Verri 2, Centanni 9, Stanic 15, Gnecchi 12, Bedin 5, Negri 13, Giombini 23, Carsetti, Granic 4, Bandini 3, Romagnoli. All. Niccolai.

GENERAL CONTRACTOR JESI: Casagrande 8, Tiberti 12, Marulli 7, Rossi 12, Merletto 3, Valentini 17, Castillo Soto, Nisi, Bruno 11, Carnevale, Malatesta, Varaschin 8. All. Ghizzanardi

Arbitri: Andreatta di Udine e Zuccolo di Pordenone (PN).

Parziali: 26-17; 43-38; 61-53; 86-78

Note – Liberi: Fabriano: 13/17; Jesi: 9/11; Tiri da due: 26/45; 21/39. Da tre: 7/23; 9/24. Rimbalzi: 47 (off. 22, Gnecchi 9); 24 (off.9, Varaschin 8). Assist: 21 (Stanic 9, Centanni 7); 15 (Merletto 7).

Ristopro Fabriano basket spettacolare, fa suo anche il derby con Jesi che non è mai riuscita a rendere la sua azione fluida. I ragazzi di Niccolai hanno vinto su tutti i fronti conquistando ben 47 rimbalzi di cui 22 in attacco. Dopo il 10-10 al 5’, Fabriano ha preso il largo, poi ha mantenuto i nervi saldi anche quando Jesi ha pescato il -3 al 15’ (34-31), riuscendo di nuovo ad allungare fino al massimo vantaggio di +14 (81-67) al 36’. Nel finale Jesi ha cercato di rientrare, ma Fabriano è stato superiore su tutti i fronti, mandando a referto tutti e 9 gli atleti scesi in campo. Mvp della serata Giombini che pur giocando 19’ ha realizzato 23 punti con 9/11 da 2 e 5/6 ai liberi, conquistato 8 rimbalzi e 29 di valutazione.

Ottimo avvio di Fabriano che al 2’ è già avanti 7 a 0 con Jesi che non sta a guardare e con un parziale di 10 a 3 al 5’ riequilibra il risultato (10-10). I ragazzi di Niccolai sono incontenibili e al 6’ il vantaggio è di +9 (19-10), poi nel finale è +11: 24-13. Al 10’ ospiti a -9 (27-16). Nel secondo quarto Fabriano conduce le danze, ma Jesi con un parziale di 5-0 al 13’ è a -6. Al 15’ ospiti a -3 (34-31). La partita diventa avvincente, con Jesi che ribatte canestro su canestro, ma al 20’ Fabriano è avanti di 5 (43-38). Dopo l’intervallo Fabriano al 24’ trova il +12 (53-41). Jesi reagisce e al 27’ è a -5 (55-48) con il trio Valentini-Varaschin-Marulli. Giombini, Bedin e Centanni riportano i cartai a +8 (61-53) al 30’. Nell’ultimo parziale Fabriano pesca il +12 (70-68) con un grande Giombini e Stanic e Bandini allungano portando il vantaggio a +14 (81-67) al 36’. A 34’’ dal termine Tiberti-Rossi trovano il -6 (84-78), ma alla fine è Fabriano a vincere di 8 (86-78).

Angelo Campioni