Trovato ubriaco, provoca il caos: in 10 per fermarlo

Notte di abusi etilici durante il fine settimana. Tre le persone soccorse e portate in ospedale dalla Croce Gialla. Un soccorso ha riguardato un 37enne italiano, trovato ubriaco in piazza Pertini. Ad allertare il 112 sono stati dei passanti.

L’ambulanza è arrivata sul posto e ha trasportato il paziente in pronto soccorso a Torrette. Una volta arrivato in ospedale però il 37enne aveva due cartoni di vino nascosti che il personale sanitaria ha cercato di togliergli per evitare che peggiorasse il suo sttao alcolico.

L’uomo però ha avuto una reazione violenta scatenando il caos in pronto soccorso. Per cercare di calmarlo sono intervenuti in dieci tra infermieri, medici e il personale della Croce Gialla che lo aveva soccorso in centro. Il 37enne non so voleva calmare.

E’ stato necessario l’intervento del servizio di vigilanza per bloccarlo, per togliergli il vino e per evitare che aggredisse fisicamente i sanitari che stavano solo facendo il loro lavoro. Poi è stato possibile visitarlo e curarlo. Altri due abusi etilici sono avvenuti sempre nel week end. Uno nel quartiere del Piano San Lazzaro. Un 50enne, originario del est Europa, è stato soccorso nella notte perché trovato a vagare senza meta e in difficoltà. L’altro ubriacone invece è stato trovato in piazza Diaz, è un 36enne pachistano. In entrambi gli interventi sono arrivate le volanti della polizia, allertate dai passanti. Anche questi due cittadini sono dovuti ricorrere alle cure mediche. Nessuno dei tre pazienti arrivati in ospedale era in gravi condizioni.

m.v.