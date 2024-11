Truffa del finto carabiniere. Via gioielli per duemila euro

"Buongiorno, sono un operatore delle forze dell’ordine, sua figlia Laura ha avuto un brutto incidente. Ha bisogno di denaro per evitare grossi guai, vanno bene anche oro o gioielli". L’ennesima truffa ai danni di una donna che vive sola si è consumata nel giorno della festività dei Santi attorno alle 10 nel piccolo Comune di Staffolo. Vittima una 72enne del posto, affetta da problemi di salute. Sentendo il nome della figlia che abita poco distante ( e anche di altri familiari) la donna si è sentita come rassicurata e non ha esitato a uscire di casa con bracciali e collane. Un valore di oltre 2mila euro, più quello affettivo, inestimabile. Appena il tempo di uscire e un uomo, italiano con il cappellino con visiera abbassato sugli occhi l’aspettava con un foglio da firmare per liberare la figlia dai guai. Presi i gioielli quell’uomo se n’è andato a passo veloce e lei se n’è tornata a casa più rassicurata. Solo poco dopo sentendo al telefono la figlia, è stato scoperto il raggiro. Alla figlia non è rimasto altro che andare alla caserma dei carabinieri e sporgere denuncia. L’ennesima per truffe simili avvenute in Vallesina.