Turismo, musei aperti da oggi al primo maggio

Mostre e musei aperti in città per il ponte del 25 aprile. Palazzo del Duca, la Rocca Roveresca e la Pinacoteca Diocesana effettueranno aperture straordinarie oggi e il 1 maggio. A Palazzo del Duca da giovedì a domenica e nella giornata del 1 maggio dalle 15 alle 20 sarà possibile visitare la mostra "Sandy Skoglund. I mondi immaginari della fotografia 1974 – 2023". Un allestimento in cui l’artista statunitense dimostra la sua capacità di sorprendere con visioni surreali e forti contrasti cromatici sempre al limite fra realtà e finzione. Nello stesso luogo è possibile visitare l’esposizione permanente "Il realismo magico di Mario Giacomelli". Il grande fotografo senigalliese noto per i suoi ritratti e le sue vedute di campi, colline e paesaggi marchigiani. Due percorsi fotografici, due artisti eccezionali per una visita all’insegna dell’arte e della fotografia. Negli stessi giorni e negli stessi orari presso lo Spazio Visionaria - sale C. Emanuele Bugatti (con accesso da Via Marchetti), sarà visitabile "La voce del profondo" la nuova esposizione pittorica dell’artista senigalliese Aroldo Governatori: un racconto sulla storia dell’umanità attraverso sessanta opere caratterizzate da un simbolismo mistico e da un percorso di ricerca continuo sull’inconscio del pittore. La Rocca Roveresca sarà aperta in tutte le giornate dalle 8,30 alle 19,30, mentre la Pinacoteca Diocesana da giovedì 25 a domenica 29, e il 1° maggio sarà aperta dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.