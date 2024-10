Tutti in festa per il "Vì de visciola"

Tre giorni di festa, concerti e degustazioni a San Paolo di Jesi: torna la festa del Vì de visciola. Si inizia venerdì (ore 21,30, ingresso libero) nel palco principale (piazza del Comune) con la tribute band Nasty Monkeys. E poi il country rock degli ‘Zio Pecos’, presenza praticamente costante ormai della festa. A seguire dj Emiliano Effe con musica techno mentre nel palco sotto via Piana la protagonista sarà la musica afro con dj Salah. Sabato si inizierà alle 21.30 con "Le Bollicine", nota tribute band di Vasco Rossi e la folk rock band CarroBestiame. E poi sul palco delle festa salità il famoso disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico Joe T Vannelli. A seguire la cartoon band Bim Bum Bam mentre sul palco di via Piana salirà dj Morru per scatenarsi con la musica afro.

Domenica, dopo la tradizionale ‘cavata delle zitelle’ (ore 15,30) con la sfilata delle donne nubili del paese le quali ambiranno alla dote la serata finale con Circo Dance 2000 e in chiusura il grande comico, attore, fantasista e clown fermano Piero Massimo Macchini. Nel paese saranno allestite sette tra locande, enoteca e hosteria per gustare i piatti della tradizione oltre alla bevanda aromatizzata a base di vino e visciole che dall’Ottocento fa parte della tradizione locale. Nei giorni della festa il paese si anima con mercatini di artigianato, esibizioni di gruppi locali e nazionali e locande. Un antipasto della festa andrà in scena domani (ore 18,30) nella sala consiliare dove si parlerà di "Un territorio che attrae e che accoglie: tra enoturismo, tradizioni e Visciola". Questo il titolo della tavola rotonda ideata "per riflettere sulle potenzialità dei Castelli di Jesi, e per rendere consapevoli produttori, cittadini, consumatori e istituzioni dell’importanza di tutelare e valorizzare le tipicità".

"Questo convegno ha come obiettivo – spiega il sindaco Pompilio Ceci – la riflessione e la presa di consapevolezza da parte di tutti, produttori e cittadini, che è possibile anche per noi piccole realtà ottenere grandi risultati se saremo in grado di dare valore ai nostri prodotti, alle nostre tradizioni e alla nostra terra". Interverranno tra gli altri: l’assessore regionale Chiara Biondi, Emiliano Pigliapoco, già presidente Federalberghi Marche, Alberto Mazzoni, Direttore Imt, Giorgio Pasanisi, della cantina Umani Ronchi, Erick Wempe, presidente associazione Cupramontana Accoglie, Ilaria Cappellacci, Food editor e Flavio Vai, Delegato Onas Marche .