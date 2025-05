Tutto pronto per Jesi Express: un viaggio tra storia e mistero

Sold out per la seconda edizione di Jesi Express, la competizione non agonistica per grandi e piccoli che questo fine settimana accompagnerà i partecipanti in un un viaggio attraverso le colline marchigiane, tra storia, mistero e tradizione. Jesi Express 2, quest’anno dedicata al tema "Una rotonda sul mare", come ricordano gli organizzatori "è la nuova edizione dell’avventura che hai amato! Due giorni di adrenalina e divertimento, mescolando la magia di una sfida a squadre con la bellezza del territorio di Jesi e dei suoi borghi incantevoli".

La missione dei partecipanti, riuniti in squadre, è mettersi alla prova con enigmi ancora più ingegnosi, affrontando sfide inedite e scoprendo i segreti nascosti lungo il percorso. Questa nuova edizione attraverserà le suggestive Valli del Misa e del Nevola, coinvolgendo i comuni di Jesi, Serra de’ Conti, Ostra, Corinaldo e Senigallia. Aderisce anche il Comune di Jesi. Il motivo lo ricorda il vicesindaco Samuele Animali: "Lo scorso anno ci siamo divertiti insieme ai partecipanti e ci piace che questa esperienza coinvolgente, gara e turismo assieme, venga riconosciuta col nome della nostra città".