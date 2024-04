Ubriaca spruzza spray al peperoncino. Fuga di massa e feriti dentro al pub

Va a cena in un pub e chiede ancora birra ma la proprietaria si rifiuta perché la donna è ubriaca. La cliente, infastidita dal diniego, prima la minaccia poi spruzza spray al peperoncino nel locale che provoca una evacuazione di massa. Protagonista del gesto una 58enne della Repubblica Dominicana che è finita a processo davanti al giudice Pietro Renna per getto pericoloso di cose e minacce. La donna, il 15 giugno del 2019, era stata al pub di via Marconi 11, chiamato "Criollo". Era in compagnia di un uomo e insieme si erano seduti ad un tavolino per mangiare. Quando è arrivata la mezzanotte, con il locale in chiusura, la 58enne si è avvicinata al bancone chiedendo di avere un’altra birra. Non era lucida, barcollava e la titolare le ha negato l’ennesimo drink pregandola di uscire e tornarsene a casa perché era già ubriaca. La risposta non è piaciuta all’imputata che l’avrebbe minacciata così: "Adesso vedrai chi sono io. Se non bevo io non beve più nessuno".

L’imputata, difesa dall’avvocato Nicoletta Pelinga, si sarebbe avviata verso l’uscita ma poi, ripensandoci, è rientrata di corsa. Stando alle accuse ha estratto dalla borsetta una bomboletta al peperoncino, contenente capsaicina, e l’ha spruzzata nel pub, a poca distanza dalla titolare. In pochi secondi la sostanza si è diffusa nell’aria e la clientela, ancora dentro, ha iniziato a tossire, non respirava e in massa ha raggiunto l’uscita. Molti avevano bruciore agli occhi e alle vie respiratorie. E’ stato chiamato il 118 e la polizia. I sanitari hanno medicato sul posto i clienti, con acqua fredda, che hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

La polizia si è messa sulle tracce dell’autrice del gesto, segnalata dalla titolare, una peruviana di 59 anni che poi ha sporto denuncia. Ieri in tribunale ha testimoniato un poliziotto che ha riferito di aver rintracciato la dominicana in piazza Ugo Bassi, poco dopo i fatti, grazie alle descrizioni fornite dai presenti. Non aveva la bomboletta con sé ma aveva ammesso il litigio al pub con la peruviana. Prossima udienza il 28 giugno per sentire la parte offesa che sarà accompagnata in tribunale coattivamente.

Marina Verdenelli