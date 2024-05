Operaio confezionamento e controllo articoli religiosi

Un lavorante in corone da rosario. Data scadenza: 12/05/24. Codice offerta 146914/5. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro in apprendistato/formazione/inserimento. Azienda di Loreto ricerca 1 operaio/a addetto/a controllo, imballaggio, confezionamento articoli religiosi anche senza esperienza. Conoscenze tecniche: capacita’ manuali e di memorizzazione. Sede di lavoro: Loreto. Si richiede: patente b automunito/a. Orario: tempo pieno (8 ore giornaliere 8.00/12.00 - 14.00/18.00). Tipologia contrattuale: apprendistato. Preferibile età compresa tra 25 e 29 anni. Preferiti candidati/e domiciliati/e nei comuni di Loreto, Recanati, Porto Recanati.