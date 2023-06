Ubriaco alla guida in centro Sfiora i passanti: bloccato

Una donna spaventatissima si precipita al comando della Municipale nelle prime ore del pomeriggio di sabato per denunciare il pericolo appena scampato a causa di un uomo alla guida di una vettura che, a velocità folle, aveva messo a repentaglio la sicurezza di automobilisti e pedoni nelle vie del centro. È bastato questo per dare il via a un’indagine lampo conclusa che ha portato a rintracciare l’uomo che, non pago della sua "performance", ha aggiunto anche una serie di pesanti minacce verso gli operatori. Gli agenti hanno sempre mantenuto la calma nonostante le reiterate gravi minacce e provocazioni hanno provveduto a una serie di accurati controlli che hanno confermato i primi sospetti. L’uomo, infatti, in evidente stato di ebbrezza, era anche privo di patente e con specifici precedenti di polizia, tanto da fare scattare a suo carico una sfilza di denunce e sanzioni per le quali adesso dovrà risponderne in tribunale considerato, tra l’altro, che rifiutava anche di sottoporsi alla prova etilometrica. La Municipale ha denunciato all’autorità giudiziaria anche il conducente di un’auto coinvolto in un incidente stradale che, all’arrivo degli agenti, aveva indicato nella moglie la conducente del mezzo.