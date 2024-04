Ubriaco si schianta in bicicletta: denunciato

Ubriaco in bicicletta barcolla in strada fino a rovinare a terra, i carabinieri accorrono e fanno per soccorrerlo, ma poi lo denunciano anche per guida in stato di ebbrezza. È solo uno dei risultati dei controlli messi in campo nel fine settimana, da venerdì fino a domenica, dai carabinieri della compagnia di Fabriano, in orario serale e notturno, con militari in divisa e in borghese, a piedi e a bordo di pattuglie. Obiettivi: prevenire i furti e contrastare l’abuso di sostanze stupefacenti e di alcol alla guida. Il primo risultato riguarda un nordafricano quarantenne residente in città. In sella alla bicicletta, di notte stava tornando a casa. Nei pressi di via Casoli a un certo punto è rovinato a terra. Lì vicino, i militari del nucleo radiomobile erano impegnati in un posto di controllo e hanno assistito in diretta alla scena. Si sono avvicinati per soccorrere l’uomo e ne hanno notato lo stato di alterazione. Il quarantenne è stato così sottoposto all’etilometro: per lui il tasso alcolemico è risultato superiore a 0.8. Da qui la denuncia per la guida della bici in stato di ebbrezza. La patente di guida non gli è stata ritirata, in quanto mai conseguita. Ma non è tutto. Curioso anche il fatto avvenuto nel fine settimana in una stazione di rifornimento in centro a Fabriano, che è poi culminato con la denuncia di un ladro. La vittima del furto è un 60enne che, dopo avere inserito i soldi al totem per azionare il rifornimento, non si è accorto che il portafoglio gli era caduto a terra. In coda per fare rifornimento c’era un 50enne, sempre di Fabriano, che si è accorto di tutto e con i piedi, senza farsi scoprire, è riuscito ad avvicinare il portafoglio e poi se lo è messo in tasca. Il proprietario, dopo avere terminato il rifornimento, si è accorto di non avere più il portafoglio ed è dunque tornato verso il totem per cercarlo, chiedendo anche al 50enne se lo avesse visto. Ma quest’ultimo ha negato. L’uomo, dopo avere rubato un centinaio di euro in contanti, si è liberato del portafoglio, gettandolo nell’erba subito dopo la stazione di rifornimento. Il portafoglio è stato trovato da un uomo che era a passeggio con il cane. Lo ha aperto, ha visto il nome sui documenti e quindi ha contattato il proprietario per restituirglielo. Ma già i soldi non c’erano più, e per questo il 60enne ha sporto denuncia-querela. I carabinieri, grazie ai filmati del sistema di videosorveglianza presente nella stazione di rifornimento, sono riusciti a identificare il responsabile del furto, il cinquantenne fabrianese, che è stato denunciato poco dopo per furto aggravato. I controlli procederanno incessanti.