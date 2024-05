Un "105XMasters" a ritmo di rap: sul palco arrivano gli Articolo 31

Gli Articolo 31 ospiti del 105 XMasters, il concerto sotto le stelle è in programma il 19 luglio. Saranno J-Ax e DJ Jad ad animare una delle serate targate 105 che si svolgeranno durante il Festival degli sport estremi. Grande musica e sorprese ancora da svelare sulla tredicesima edizione in programma sulla spiaggia di velluto in programma dal 13 al 21 lulgio. Il venerdì musicale sarà aperto dai Jologik: il gruppo di ballerini, che ha già accompagnato il Winter tour di 105XMasters e che si è esibito ad Italia’s got talent, farà salire l’hype della serata aprendo le danze sempre a ritmo di hip hop. Ma protagonista fino alle 3 di notte sarà ancora la musica. L’atmosfera unica di 105XMasters sarà trasmessa per la prima volta in diretta live da Radio 105: dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 andranno in onda Lodovica Comello, Dario Micolani ed Edoardo Mecca con "105. Lei, Lui, L’Altro", mentre nei fine settimana sarà il momento di "105 Mindset" con Moko.

Ma l’attesa è tutta per il concerto del duo rap più famoso d’Italia che approda per la prima volta nella città che ha dato i natali a Fabri Fibra. Il duo si era sciolto nel 2006, ma a Sanremo 2023 insieme sono tornati sul palco scatenando quell’energia che gli aveva portati all’apice delle classifiche negli anni ’90. Nessuna operazione nostalgia quella dell’105 XMasters che è pronto a far cantare e ballare il suo pubblico con il duo che dopo anni di gavetta è riuscito ad entrare nel panorama della musica italiana e non solo. Una data estiva di un tour che è un work in progress ma che si annuncia uno dei più attesi: il 9 ottobre 2024 gli Articolo 31 saliranno sul palco del Forum di Assago.

Dalle 22 saranno loro ad illuminare il palco del Village con la loro energia, un karaoke a cielo aperto per cantare a squarciagola i loro più grandi successi. Da ‘Domani’ a ‘Tranqui funky’ passando per ‘Maria Salvador’ fino a ‘Senza Pagare’. Un concerto dove verranno ripercorsi 25 anni di carriera del dueo che ha contribuito a far conoscere il rap in Italia. Un evento nell’evento il concerto che si svolgerà nel palco allestito nel tratto di spiaggia libera del lungomare Mameli, lo stesso dove di giorno si alterneranno i campioni degli sport estremi ospiti del festival. Sport e musica è il binomio vincente di XMasters che insieme a Radio 105, porterà sulla spiaggia di velluto ospiti per nove giorni all’insegna del puro divertimento.