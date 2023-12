Un carpentiere edile a tempo determinato

Provincia sede lavoro Ancona. Data scadenza: 161223. Numero candidati: uno. Qualifica: carpentiere edile. Codice offerta 2800847. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Impresa edile specializzata in costruzioni civili e industriali, ricerca un carpentiere edile. Si richiede esperienza pregressa (anche breve), patente b (automunitoa). Sede: Ancona. Orario: tempo pieno (40 ore settimanali). Tipologia contrattuale: iniziale tempo determinato, rinnovabile e trasformabile a tempo indeterminato. Per candidarsi inviare il curriculum vitae all’indirizzo email costruzionigeneralimarche@gmail.com o contattare il recapito telefonico 071.9199083.