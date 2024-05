Un corso di formazione contro il tabagismo

Proseguono le iniziative di prevenzione della Ast Ancona. L’Azienda Sanitaria Territoriale continua l’impegno al contrasto del tabagismo per migliorare i risultati conseguiti e per affrontare questa tematica sia a livello preventivo sia clinico. A tal proposito è stato organizzato un evento formativo che si terrà ad Ancona domani dalle 9 alle 18.30 presso Palazzo Li Madou della Regione Marche. Inizia dunque con questo primo incontro la formazione regionale degli operatori sanitari sul tabagismo.

Il corso di formazione regionale si intitola: "Accendi una passione non la sigaretta" e si inserisce nel quadro delle strategie promosse dal Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 quali l’integrazione tra diverse componenti del Sistema Sanitario, la ricerca di interventi sostenibili e raccomandati, l’intersettorialità, la formazione e la comunicazione. In particolare l’iniziativa mira a favorire il potenziamento di competenze e lo sviluppo di procedure della rete di operatori per la prevenzione del tabagismo e la gestione integrata dei fumatori. Il programma della giornata prevede al mattino una serie di interventi di esperti del settore (nuovi stili di consumo, dipendenza e astinenza, percorsi di disassuefazione, prevenzione e trattamento nel percorso nascita), mentre nel pomeriggio si alterneranno due sessioni tematiche (mindfulness e alimentazione/attività fisica).