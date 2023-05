Un mare dove sventola Bandiera Blu "E’ stato premiato il nostro impegno"

Tornano a splendere le bandiere blu anche nella nostra provincia, con la riconferma delle spiagge di Senigallia, Portonovo, Sirolo e Numana e gli approdi turistici di Marina Dorica, Numana e Porto della Rovere di Senigallia. E salgono da 17 a 18 i vessilli delle Marche (al sesto posto nazionale, davanti alla Sardegna) visto che in questa edizione c’è la new entry di Porto San Giorgio mentre le altre località dello scorso anno sono state tutte riconfermate.

La cerimonia di consegna delle bandiere, conferite da 37 anni dalla Fondazione Fee, si è tenuta ieri mattina a Roma alla presenza della ministra del Turismo Daniela Santanchè e del presidente Fee Claudio Mazza insieme a tanti sindaci e assessori in rappresentanza dei Comuni premiati.

I quali non hanno nascosto l’orgoglio e la soddisfazione per quella che è anche un’importante leva turistica, visto che certifica l’ottimo stato di salute delle coste, delle acque di balneazione e dei servizi offerti rendendo così il nostro territorio sempre più competitivo. "Continua a crescere di anno in anno il numero di bandiere blu conquistate - ha commentato il Governatore Francesco Acquaroli – e di conseguenza aumenta anche la nostra soddisfazione. Le Marche si confermano solide nella parte altissima della classifica nazionale e questo testimonia il grande lavoro che è stato svolto per la tutela dell’ambiente e la cura dei nostri litorali".

Tra le località più longeve per la Bandiera Blu c’è sicuramente Sirolo, con ben 30 vessilli, seguita da Senigallia (27), Numana (24) e Portonovo (15). "Sono onorato di rappresentare Sirolo a questa importante cerimonia - ha detto ieri il sindaco Filippo Moschella - soprattutto dopo aver appreso che la Fee ha deciso di inserire nella copertina della sua brochure, distribuita in tutta Italia, la foto dell’ormai famosa Spiaggia San Michele con i suoi colori magici delle ginestre in fiore. La 30esima Bandiera Blu costituisce un risultato per nulla scontato, dato che ogni anno i 33 criteri di valutazione sono sempre più stringenti per stimolare la crescita nel percorso di sostenibilità: criteri che riguardano la qualità delle acque, l’educazione e l’informazione, la gestione ambientale e dei rifiuti, i servizi e la sicurezza. Sirolo è risultata vincitrice grazie al nostro percorso che ha puntato verso il turismo ecosostenibile di qualità, ma soprattutto grazie alla collaborazione e al lavoro di tutti i sirolesi, che ringrazio di cuore e a cui dedico questo importantissimo risultato riconosciuto anche a livello internazionale".

"Da anni lavoriamo sulla qualità delle nostre spiagge e sulla sostenibilità ambientale, - ha ricordato anche il primo cittadino di Numana Gianluigi Tombolini - siamo alla 24esima Bandiera Blu e questo importante riconoscimento ci sprona a fare sempre meglio".

"Sono a Roma per ritirare la bandiera blu di Ancona, la decima in dieci anni - ha sottolineato anche l’assessore al Turismo di Ancona Paolo Marasca - il risultato di un lavoro di squadra tra ufficio turismo, operatori, territorio". Con l’occasione Marasca si è recato al Maxxi che in questo periodo ospita alcune opere prestate dalla nostra città all’importante museo capitolino. "Siamo turismo, siamo sostenibili e siamo cultura nella rete nazionale" ha quindi precisato.

Al coro dei ringraziamenti si unisce infine il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti che ha ricordato anche l’undicesimo vessillo ottenuto per la qualità del suo approdo turistico. "Questi risultati sono il frutto del sinergico impegno profuso anche quest’anno dalla nostra Amministrazione, dai dipendenti comunali, dagli operatori e dai cittadini tutti".

Ilaria Traditi