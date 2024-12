Un omaggio a Mozart mai sentito. Ecco l’evento di Senigallia Concerti

E’ un evento speciale quello che ‘Senigallia Concerti’, rassegna organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale LeMuse e con la direzione artistica di Federico Mondelci, propone venerdì (ore 21) al Teatro La Fenice. A renderlo tale sono una prima esecuzione assoluta e la presenza di oltre duecento studenti in platea. Sul palco salirà l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, accompagnata dai solisti Ettore Pellegrino (violino) e Silvia Mazzon (violino e viola). Il concerto si aprirà con ‘AmadéRondò - Omaggio a Mozart’, una composizione inedita scritta da Roberto Molinelli. A seguire, due opere dello stesso Mozart: il Concertone per due violini e orchestra K 190 e la Sinfonia concertante per violino, viola e orchestra K 364. Partendo dal celebre ‘Rondò alla Turca’, tratto dalla Sonata n. 11 per pianoforte di Mozart, Molinelli ne orchestra la melodia introducendo un gioco straordinario di colori orchestrali e via via introduce altre melodie mozartiane molto celebri, tratte da ‘Eine Kleine Nachtmusik’, dalla Sinfonia n. 40, l’Aria della Regina della Notte e l’Aria di Papageno da ‘Il Flauto Magico’. Nel ‘Concertone’ per due violini e orchestra, scritto a Salisburgo all’età di diciassette anni, si intravvedono già tutte le potenzialità del giovane Mozart.

La seconda parte del concerto sarà interamente incentrata su una delle pagine più straordinarie di tutta la produzione mozartiana, la celebre Sinfonia Concertante per violino, viola e orchestra, anch’essa scritta a Salisburgo, nel 1779. In quest’opera il violino e la viola solisti, piuttosto che rivaleggiarsi, diventano complici in un dialogo continuo e incessante. L’Istituzione Sinfonica Abruzzese è una delle tredici istituzioni concertistico-orchestrali riconosciute dal Ministero della Cultura per promuovere e coordinare le attività musicali nel territorio di riferimento. Fondata nel 1970, l’Orchestra si è esibita per e con le più prestigiose istituzioni musicali italiane, e con i più grandi Maestri italiani e stranieri, oltre a vantare numerose incisioni discografiche. Info 0717930842 e 3351776042 (dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30). Biglietti in vendita al Teatro La Fenice e nel circuito VivaTicket.