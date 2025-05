Un raid in presa diretta. La spaccata in pizzeria filmata in un video

A volto scoperto e alcuni di loro anche a torso nudo, hanno scaraventato un tavolino contro la vetrata di "Pizza& co", nella galleria del centro commerciale "Il Torrione", per poi avventarsi sulla cassa e rubare i soldi e alcuni gratta e vinci. L’ammontare del bottino del colpo messo a segno l’altra notte, attorno alle 2, non è stato ancora quantificato. Ma è stata grande la sorpresa del titolare del locale alla riapertura ieri mattina. Soprattutto al momento di vedere il filmato registrato dalle telecamere esterne e interne del locale: dalle immagini che in queste ore stanno facendo il giro delle chat e dei social, si vedono nitidamente gli autori del colpo mentre si tolgono gli indumenti di dosso per essere più liberi di compiere la spaccata ai danni della pizzeria. Alcuni non hanno il volto coperto e le loro fattezze sono chiaramente riconoscibili. Segni particolari in bella mostra, come ad esempio un tatuaggio sulla spalla destra di uno dei malviventi. Un raid durato una manciata di minuti, nei quali gli autori, noncuranti del possibile arrivo di persone e della presenza di telecamere che avrebbero potuto riprendere tutto, si sono letteralmente scatenati. Nonostante sia entrato in azione anche il nebbiogeno e l’allarme della pizzeria che avrebbe dovuto quantomeno far loro temere il peggio. E invece hanno continuato, nonostante tutto, mettendo le mani su una somma di danaro, ancora da quantificare e alcuni gratta e vinci. I filmati consegnati dal titolare della pizzeria, sono ora nelle mani dei carabinieri che li stanno attentamente visionando.

Il video lascia poco spazio all’immaginazione. Ad entrare in azione sono tre ragazzi. Il primo arriva con tutta calma e si toglie la felpa di dosso, mentre gli altri due preparano il "campo di battaglia" per poter tentare di spaccare la vetrata. Ad un certo punto uno dei tre, che indossa una maglietta sulla testa forse per camuffarsi, scaglia contro la vetrina un tavolino da bar trovato all’esterno. L’andatura dei tre sembra barcollante, come se fossero in predo all’effetto di qualcosa. Poi i tre tentano maldestramente di spingere la vetrina per poter far aprire la porta, ma non ci riescono e a quel punto si allontanano. Forse nel tentativo di andare a prendere qualcosa di più incisivo per poter mettere a segno il colpo.