"Un segno di vita" al porto antico: c’è Brondi

Dopo l’uscita del disco ‘Un segno di vita’, che ha debuttato in terza posizione nella classifica FIMI dei vinili e dei CD, e in settima in quella generale, e dopo aver annunciato "Costellazione 25 aprile. Luminosa e Splendente dal 25 Aprile", una giornata di musica, arte e memoria che lo vede al coordinamento artistico, Vasco Brondi annuncia le date del suo tour estivo. Dopo il debutto del 15 giugno a Molfetta e la data del 28 giugno a Bra, il 4 luglio l’artista si esibirà ad Ancona, all’Arena sul mare nell’ambito dell’Ulisse Fest - La Festa del Viaggio. "Anche quest’estate saremo in tour – dichiara Brondi -. Porteremo in giro le canzoni di ‘Un segno di vita’ e quelle dei dischi precedenti, tra piccoli paesi e città così grandi che si vedono dallo spazio. Sarà un tour 2008/2024, una macchina del tempo e dello spazio come dovrebbero essere le canzoni. Canzoni come marchingegni magici, come strani mezzi di trasporto. Ci vediamo lì!". Vasco Brondi ha colto nel segno con ‘Un segno di vita’, progetto che l’ha visto esplorare nuove dimensioni musicali e tematiche profonde, confermando la sua capacità di narrare la contemporaneità con sensibilità e intelligenza. L’album, anticipato da tracce di forte impatto come "Illumina tutto" e "Fuoco dentro", è accompagnato dal "Piccolo manuale di pop impopolare", un libro che racconta il dietro le quinte della sua creazione artistica.