Un termoidraulico per installare caldaie

Un termoidraulico. Codice offerta 3804722. CPI Ancona: [email protected] Pec: [email protected]

it. Tel: 0712137532. Rapporto lavoro: in apprendistato formazioneinserimento. Termoidraulica 2.0 ricerca un termoidraulico addettoa all’installazione di caldaie e climatizzatori. Sede di lavoro: Senigallia. Si richiede: capacità di utilizzo trapano e attrezzatura da lavoro manuale, disponibilità a trasferte in ambito provinciale, patente b (auto propria). Tipologia contrattuale: apprendistato professionalizzante (età 18-29 anni) o apprendistato di qualificazioneriqualificazione professionale (over 30 percettori naspi o dis-coll o indennità speciale di disoccupazione edile). Orario: tempo pieno (8 ore giornaliere). Per candidarsi inviare curriculum a [email protected] o contattare il recapito tel. 07169559.