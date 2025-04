Una casa per due . Entrambi a contratto: divisi dalla polizia

Sembra il titolo di un’appassionante sit-com, "Un appartamento per due". Eppure è successo realmente nella nostra città. In due erano in possesso di un contratto regolare di affitto. Peccato però che si trattava della stessa casa. E quando l’hanno scoperto stava per succedere il finimondo.

Un equivoco o qualcuno ha fatto il furbo, beffandosi di entrambi? Al momento, una risposta certa al quesito non c’è. Esiste però un intervento da parte della polizia che ha realmente scoperto che entrambe le persone in questione avevano un contratto regolare per l’affitto dello stesso appartamento, in via della Montagnola, ma lo hanno scoperto solo quando il secondo inquilino ha tentato di entrare nell’appartamento e ci ha trovato un altro affittuario. L’agenzia infatti aveva concluso i due contratti a due trentenni, l’uno italiano l’altro di origine nigeriana all’insaputa uno dell’altro. Prima del chiarimento è scoppiata una lite tra i due: uno che aveva già preso possesso dell’abitazione e l’altro, arrivato successivamente, che pretendeva di entrare. Il primo proprietario di contratto ha quindi chiamato la polizia.

All’arrivo della volante l’uomo di origini straniere ha spiegato di essere titolare di un regolare contratto di affitto per il quale aveva anche versato una caparra all’agente immobiliare, che ha mostrato ai poliziotti.

L’agente immobiliare si sarebbe reso irreperibile. Convocato dagli agenti il proprietario dell’agenzia immobiliare che aveva locato l’immobile ai due ha ammesso l’errore: entrambi i contratti erano stati stipulati per lo stesso periodo di locazione ai due uomini. La lite si è così spostata nei confronti dell’agente immobiliare da parte dei due affittuari. Tornata la calma i poliziotti hanno invitato il proprietario dell’agenzia a trovare un rimedio.

Un appartamento per due, fine della sit-com tutt’altro che divertente.