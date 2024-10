Una fidanzata per due: vittima di revenge porn

Fidanzata da anni si concede un’avventura con un altro uomo ritrovandosi poi come la protagonista di video "caldi" che l’amante si sarebbe scambiato con il suo compagno fisso. Non poteva crederci quando una sera, seduti sul divano, ha intravisto quelle immagini che dal cellulare del suo boy passavano a quelle dell’uomo con cui aveva avuto una fugace storia. Indispettita si è recata dalle forze dell’ordine per denunciare l’amante, un abruzzese di 55 anni residente nella provincia di Ascoli Piceno, per diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, il reato meglio noto come revenge porn. I fatti risalgono a marzo del 2023. Ascoltata la donna, una 49enne di origine ucraina ma residente ad Ancona, le forze dell’ordine hanno ravvisato lo stesso reato anche a carico del fidanzato inoltrando tutto in Procura. Nel fornire i dettagli della vicenda infatti sono stati mostrati i video di scambio tra i due latin lover e anche le foto intime della donna che si sono scambiati tramite whatsapp. Oltre al 55enne è finito indagato anche un 52enne anconetano, il compagno della donna. Per i due uomini la Procura ha chiesto il processo e lunedì hanno affrontato l’udienza preliminare davanti alla gup Francesca De Palma. L’abruzzese, difeso dall’avvocato Costantino Minora, ha patteggiato a 8 mesi. L’anconetano, difeso dall’avvocato Paolo Tartuferi, non ha scelto nessun rito alterativo ed è stato rinviato a giudizio. Per lui si aprirà il processo il 17 febbraio 2025. Stando alle accuse l’abruzzese, che aveva conosciuto l’ucraina ad una festa, sarebbe riuscito a reperire il cellulare del fidanzato della donna con cui avrebbe avuto brevi incontri in un hotel. Insospettito che lei avesse un altro avrebbe voluto avere certezze così l’ha contattato inviandogli come prova del tradimento i video piccanti. Anche il fidanzato però, a quel punto, rivendicando che fosse la sua donna, aveva mandato al 55enne i video con l’ucraina. La coppia si era poi chiarita sul tradimento e la 49enne ha voluto affidare alla giustizia l’amante inguaiando però così anche il suo uomo. A sporgere denuncia era andata insieme al fidanzato non valutando però bene tutti i rischi che ora saranno chiariti nel processo. La coppia, dopo alti e bassi non sta più insieme.