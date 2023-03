Via Ancona, lavori forse da lunedì

Potrebbe partire lunedì il cantiere per ripristinare la frana sotto via Ancona, lungo la discesa che da San Biagio porta all’Aspio di Osimo. Dopo la decisione sollecitata dai residenti di non chiudere del tutto la strada regionale 361 durante i lavori, l’Anas ha revocato la sua prima ordinanza che avviava il cantiere da lunedì al 3 aprile con carreggiata off-limits. Ha previsto invece di fare l’intervento lasciando l’attuale senso unico alternato come chiesto da molti residenti nel consiglio di quartiere della scorsa settimana. Solo che, con il cantiere da fare ad una sola corsia di marcia l’intervento sarà più complesso e durerà almeno tre o addirittura cinque mesi e i primi segnali della complessità si sono già mostrati in queste ore. Anas infatti deve mettere al sicuro una tubazione del gas sotto via Ancona.