Via Bramante, cade albero: tragedia sfiorata

Un grosso albero è caduto ieri mattina poco dopo le 11 in via Bramante, fortunatamente non ci sono stati feriti. L’albero è finito a terra a ridosso del marciapiede, invadendo la pista ciclabile, che collega il quartiere di Vivere Verde a quello di Cesanella. Un percorso ciclabile della stessa pista consente di raggiungere il centro storico.

"Ho sentito un grosso tonfo e l’asfalto è tremato – spiega una residente – stavo camminando sullo stesso marciapiede, quando mi sono girata è ho visto l’albero a terra. Mi sono avvicinata ed si era spezzato, alzando anche una parte del cordolo dell’aiola – L’area è stata subito transennata e l’albero è stato rimosso poco dopo. Non è la prima volta che si sfiora la tragedia per via della caduta di un albero: era già successo alle Saline, a pochi metri dalla scuola media Marchetti e dal centro commerciale, l’albero aveva centrato un auto dove fortunatamente non c’era nessuno. Un altro ha ceduto appoggiandosi alla scala di emergenza della Palazzina della Casa di riposo Fondazione Città di Senigallia, o quello in viale Leopardi a pochi passi dal politeama Rossini, un elenco che sembra destinato ad allungarsi. Intanto nei giorni scorsi, dopo le perizie, è iniziato, accompagnato dalle proteste degli ambientalisti, l’abbattimento di sedici pioppi in viale Mercantini.